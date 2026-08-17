Локдаун зимой в Харькове прогнозирует Ярославский, в ЦПД ответили на заявление

«Локдауны» будут в крупных городах Украины этой зимой, заявил офицер командования штурмовыми войсками ВСУ Денис Ярославский. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отреагировал на такой «прогноз» и призвал меньше паниковать.

«У нас будет зима, надеюсь, теплее, чем та, это все от природы зависит. А то, что у нас будут локдауны в Одессе, Киеве, Харькове – это 100%. Причем такие локдауны, которых не было даже этой зимой. У нас есть понимание того, что Россия не остановится. У нас есть понимание того, что она может увеличить мобилизацию. Этого мы не боимся, но она не остановится, и сейчас перешла война в другую фазу. Когда фронт стабилизировался, килл-зон у нас 50 км и движений не будет столь серьезных, мы перешли на уничтожение экономики и энергетики друг друга. Только в отличие от той зимы и предыдущей зимы мы не могли так их уничтожать. Они только могли уничтожать нас. Теперь это зеркально. Это танго можно танцевать вдвоем. Но пока «толстый похудеет, худой сдохнет». Знаете такое. Так вот мы будем уничтожать их, они нас, но они больше по размерам. И здесь нужно говорить только об одном – как завершить войну», — сказал Ярославский в интервью «Фабрика новин».

По его мнению, завершить войну можно, создав альянс с США.

«Альянс, когда США станут сюда, к нам войдут и скажут – это мы. Бьете по Украине – значит бьете по США. Это единственное», – считает офицер.

Видео: Фабрика новин

Андрей Коваленко отметил, что «очередное нагнетание о «локдаунах» в Киеве, Харькове и Одессе – это что-то новенькое».

«Для начала, советую комментатору изучить, что такое локдаун, когда речь идет о «еще жестче, чем этой зимой». У нас не было локдаунов прошлой зимой. Последние были при пандемии ковидов. Это, во-первых. Во-вторых — все озвученное является лишь предположением отдельного человека, который не причастен к вопросам подготовки к зиме. Каждый имеет право на предположение, но они не являются фактами. Доверять нужно только вовлеченным в процессы людям», – подчеркнул Коваленко.

Он также призвал меньше паниковать и напомнил, что Украина прошла много зим, а вот для врага она может стать действительно особенной, если оккупанты не прекратят удары.