Локдаун взимку в Харкові прогнозує Ярославський, у ЦПД відповіли на заяву

«Локдауни» будуть у великих містах України цієї зими, заявив офіцер командування штурмових військ ЗСУ Денис Ярославський. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко відреагував на такий «прогноз» та закликав менше панікувати.

«У нас буде зима, сподіваюсь, тепліша, ніж та, це все від природи залежить. А те, що у нас будуть локдауни в Одесі, Києві, Харкові – це 100%. Причому такі локдауни, яких не було навіть цієї зими. У нас є розуміння того, що Росія не зупиниться. У нас є розуміння того, що вона може збільшити мобілізацію. Цього ми не боїмося, але вона не зупиниться і зараз перейшла війна в іншу фазу. Коли фронт стабілізувався, кілзон у нас 50 км і рухів не буде таких серйозних, ми перейшли на знищення економіки та енергетики один одного. Тільки на відміну від тієї зими і попередньої зими ми не могли так знищувати їх. Вони тільки могли знищувати нас. Зараз це дзеркально. Це танго можна танцювати вдвох. Але поки «толстый похудеет, худой здохнет». Знаєте таке. Так от ми будемо знищувати їх, вони нас, але вони більші за розмірами. І тут треба розмовляти лише про одне – як завершити війну», – сказав Ярославський в інтерв’ю «Фабрика новин».

На його думку, завершити війну можна, створивши альянс з США.

«Альянс, США стануть сюди, до нас увійдуть і скажуть – це ми. Б’єте по Україні – значить б’єте по США. Це єдине», – вважає офіцер.

Відео: Фабрика новин

Андрій Коваленко зазначив, що «чергове нагнітання про «локдауни» в Києві, Харкові та Одесі – це щось новеньке».

«Для початку, раджу коментатору вивчити, що таке локдаун, коли мова йде про «ще жорсткіші, ніж цієї зими». В нас не було локдаунів минулої зими. Останні були за пандемії ковід. Це, по-перше. По-друге – все озвучене є лише припущенням окремої людини, яка не є дотичною до питань підготовки до зими. Кожен має право на припущення, але вони не є фактами. Довіряти потрібно лише залученим в процеси людям», – підкреслив Коваленко.

Він також закликав менше панікувати та нагадав, що Україна пройшла багато зим, а от для ворога ця може стати справді особливою, якщо окупанти не припинять удари.