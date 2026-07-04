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Санкт-Петербург під ударом: що горіло на батьківщині Путіна (фото, відео)

Події 11:00   04.07.2026
Вікторія Яковенко
Санкт-Петербург під ударом: що горіло на батьківщині Путіна (фото, відео)

Сьогодні, 4 липня, під ударом опинилися батьківщина російського диктатора Путіна. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що в Санкт-Петербурзі атакована портова і нафтова інфраструктура РФ.

Про те, що у місті гучно російські пабліки почали інформувати у ніч проти 4 липня. Повідомлялося, що спалахнула пожежа на території нафтового термінала. Крім того, пабліки писали про масштабні влучання по об’єктах портової інфраструктури.

“Тим часом, путін бив по цивільних будинках в Сумах, у Запоріжжі. І розповідає, що масовані обстріли продовжаться (так ніби вони колись завершувались), бо Україна бʼє по росії. Насправді – це росія почала в 2022 році завдавати удари по Україні з повітря, а в 2014 здійснила агресію. Всі удари по рф – наслідки тупості та наглості путіна. І це все буде нарощуватися для рф пропорційно їх ударам по нас, поки вони не припиняться. Щобільше, в один момент наші удари стануть більш масовими, і щоденними не тільки для регіонів рф, як зараз, але і для москви. І все це наближає тільки путін. Ні мобілізація в рф, ні ракетні удари від цього жителів росії не захистять. Тільки завершення війни”, – написав Коваленко.

Президент України Володимир Зеленський акцентує: СОУ уразили портову нафтову інфраструктуру, що заробляє гроші для російської війни, також були влучання по Кронштадту – важлива військова ціль.

«Відстань від державного кордону України – понад 850 кілометрів», – підкреслив президент.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика.

 

Нагадаємо, гучно вночі було також і в Бєлгороді. У місцевих пабліках опублікували відео пожежі, яка, за їхніми твердженнями, сталася на ТЕЦ «Луч». Опівночі повідомлялося, що «Бєлгород майже повністю знеструмлений». В. о. губернатора Бєлгородської області Олександр Шуваєв повідомив, що в місті пошкоджені об’єкти інфраструктури, внаслідок чого зафіксовано перебої з подачею електроенергії та водопостачання. Постраждалих не було.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2026 в 11:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 4 липня, під ударом опинилися батьківщина російського диктатора Путіна.".