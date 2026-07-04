Live

БпЛА 4 липня атакують Харків: удар біля заправки, постраждала (доповнюється)

Події 11:35   04.07.2026
Вікторія Яковенко
БпЛА 4 липня атакують Харків: удар біля заправки, постраждала (доповнюється)

4 липня ворог знову атакував Харків БпЛА.

Доповнено о 11:35. Внаслідок удару ворожого дрону в Київському районі Харкова постраждала 45-річна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 11:26. Також ворог ударив дроном по Київському району. Попередньо, постраждала жінка, інформує мер Харкова Ігор Терехов.

10:03. Влучання зафіксували біля заправки у Салтівському районі. Без постраждалих та пожежі, повідомив мер Ігор Терехов.

Нагадаємо, 3 липня армія РФ атакувала Харків безпілотниками. Спершу близько 12:00 ворожий FPV-дрон на оптоволокні (23-дюймовий) влучив у багатоповерховий житловий будинок в Салтівському районі. Постраждалих внаслідок удару не було. Потім окупанти двічі атакували Київський район FPV-дронами. Внаслідок першого влучання в дорожнє покриття постраждали троє людей. Під удар потрапило авто комунальників, інформував мер Ігор Терехов. Згодом окупанти повторно атакували безпілотником територію АЗС. Внаслідок влучання загорілися легковий автомобіль і паливороздавальна колонка. Цього разу обійшлося без постраждалих, повідомляли в ГУ ДСНС в Харківській області.

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

БпЛА 4 липня атакують Харків: удар біля заправки, постраждала (доповнюється)
БпЛА 4 липня атакують Харків: удар біля заправки, постраждала (доповнюється)
04.07.2026, 11:35
Сьогодні 4 липня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 4 липня 2026: яке свято та день в історії
04.07.2026, 06:00
13 постраждалих, ворог випустив 17 FPV і 12 КАБів: ОВА про добу на Харківщині
13 постраждалих, ворог випустив 17 FPV і 12 КАБів: ОВА про добу на Харківщині
04.07.2026, 09:01
Новини Харкова – головне за 4 липня: 13 постраждалих за добу, “прильоти” БпЛА
Новини Харкова – головне за 4 липня: 13 постраждалих за добу, “прильоти” БпЛА
04.07.2026, 11:28
«Труну купила собі»: бабусю на квадроциклі евакуювали з Білого Колодязя 📹
«Труну купила собі»: бабусю на квадроциклі евакуювали з Білого Колодязя 📹
04.07.2026, 10:32
Чи мають війська РФ просування на Харківщині – дані ISW
Чи мають війська РФ просування на Харківщині – дані ISW
04.07.2026, 08:12

Новини за темою:

04.07.2026
Новини Харкова – головне за 4 липня: 13 постраждалих за добу, “прильоти” БпЛА
03.07.2026
Що, окрім відбудови Харкова, поверне людей додому, розповів Терехов у Турині
03.07.2026
З’їхав у котлован і пішов з місця ДТП: водія у Харкові знайшли патрульні
03.07.2026
FPV-дрон на оптоволокні вдарив по багатоповерхівці у Харкові (фото)
03.07.2026
Значний дощ, гроза, град та шквал: небезпечно буде на Харківщині у суботу


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «БпЛА 4 липня атакують Харків: удар біля заправки, постраждала (доповнюється)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2026 в 11:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 4 липня ворог знову атакував Харків БпЛА.".