БпЛА 4 липня атакують Харків: удар біля заправки, постраждала (доповнюється)
4 липня ворог знову атакував Харків БпЛА.
Доповнено о 11:35. Внаслідок удару ворожого дрону в Київському районі Харкова постраждала 45-річна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Доповнено о 11:26. Також ворог ударив дроном по Київському району. Попередньо, постраждала жінка, інформує мер Харкова Ігор Терехов.
10:03. Влучання зафіксували біля заправки у Салтівському районі. Без постраждалих та пожежі, повідомив мер Ігор Терехов.
Нагадаємо, 3 липня армія РФ атакувала Харків безпілотниками. Спершу близько 12:00 ворожий FPV-дрон на оптоволокні (23-дюймовий) влучив у багатоповерховий житловий будинок в Салтівському районі. Постраждалих внаслідок удару не було. Потім окупанти двічі атакували Київський район FPV-дронами. Внаслідок першого влучання в дорожнє покриття постраждали троє людей. Під удар потрапило авто комунальників, інформував мер Ігор Терехов. Згодом окупанти повторно атакували безпілотником територію АЗС. Внаслідок влучання загорілися легковий автомобіль і паливороздавальна колонка. Цього разу обійшлося без постраждалих, повідомляли в ГУ ДСНС в Харківській області.