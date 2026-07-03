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Наслідки ударів дронів по АЗС у Харкові показали рятувальники (фото, відео)

Події 17:45   03.07.2026
Оксана Якушко
Наслідки ударів дронів по АЗС у Харкові показали рятувальники (фото, відео)

Вдень ворог двічі завдав ударів FPV-дронами по Київському району Харкова, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Внаслідок першого влучання у дорогу постраждали троє людей.

За якийсь час росіяни повторно атакували дроном територію автозаправної станції. Внаслідок влучання зайнялися легковий автомобіль і паливороздавальна колонка, також пошкоджена будівля АЗС. На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих.

На місці події працювали підрозділи ДСНС, Національної поліції, бригади екстреної медичної допомоги та комунальні служби міста.

Нагадаємо, сьогодні, 3 липня армія РФ атакувала Харків безпілотниками. Спочатку близько 12:00 ворожий FPV-дрон на оптоволокні (23-дюймовий) поцілив у багатоповерховий житловий будинок у Салтівському районі. Постраждалих внаслідок удару не було.

Потім окупанти кілька разів атакували Київський район. Під удар потрапив автомобіль комунальників, інформував мер Ігор Терехов. Також ворожий дрон потрапив АЗС. Там сталася пожежа. Начальник ХОВА Олег Синегубов інформував про трьох постраждалих – 58-річний та 63-річний чоловіки зазнали вибухових поранень, їх госпіталізували. 58-річна жінка має гостру реакцію на стрес.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2026 в 17:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень ворог двічі завдав ударів FPV-дронами по Київському району Харкова, повідомляє ДСНС у Харківській області.".