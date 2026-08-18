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Маршрутка з людьми та вантажівка зіткнулися під Харковом: п’ятеро постраждалих

Події 18:22   18.08.2026
Олена Нагорна
Маршрутка з людьми та вантажівка зіткнулися під Харковом: п’ятеро постраждалих

Вранці 18 серпня на трасі «Київ–Харків–Довжанський» поблизу селища Покотилівка Харківського району сталася аварія за участю мікроавтобуса Renault та вантажного автомобіля ГАЗ. Внаслідок ДТП постраждали п’ятеро пасажирів.

За попередньою інформацією, близько 08:30 мікроавтобус, в салоні якого знаходилися вісім пасажирів, рухався з боку селища Високий у напрямку Холодногірського району Харкова і зіткнувся з вантажівкою ГАЗ 3302-415, що їхала попереду, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Травми різного ступеня тяжкості отримали п’ятеро пасажирів мікроавтобуса — жінки віком 34, 39, 39 і 52 років, а також 54-річний чоловік. Усіх ушпиталили.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Поліцейські з’ясовують усі обставини та причини зіткнення.

Як повідомляли в телеграм-каналах, у ДТП потрапила маршрутка “Златопіль-Харків”.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2026 в 18:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 18 серпня на трасі «Київ–Харків–Довжанський» поблизу селища Покотилівка Харківського району сталася аварія за участю мікроавтобуса Renault та вантажного автомобіля ГАЗ.".