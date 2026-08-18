Маршрутка с людьми и грузовик столкнулись под Харьковом: пятеро пострадавших

Утром 18 августа на трассе «Киев–Харьков–Довжанский» вблизи поселка Покотиловка Харьковского района произошла авария с участием микроавтобуса Renault и грузового автомобиля ГАЗ. В результате ДТП пострадали пятеро пассажиров.

По предварительной информации, около 08:30 микроавтобус, в салоне которого находились восемь пассажиров, двигался со стороны поселка Высокий в направлении Холодногорского района Харькова и столкнулся с ехавшим впереди грузовиком ГАЗ 3302-415, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Травмы различной степени тяжести получили пятеро пассажиров микроавтобуса — женщины в возрасте 34, 39, 39 и 52 лет, а также 54-летний мужчина. Всех госпитализировали.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения). Полицейские выясняют все обстоятельства и причины столкновения.

Как сообщали в Telegram-каналах, в ДТП попала маршрутка «Златополь-Харьков».