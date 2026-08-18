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На севере Харьковщины расширили зону эвакуации: детей вывезут принудительно

Общество 17:54   18.08.2026
Елена Нагорная
На севере Харьковщины расширили зону эвакуации: детей вывезут принудительно

В Богодуховском районе расширили зону обязательной эвакуации. Ее объявили из четырех населенных пунктов Золочевской громады: поселка Калиново, а также сел Черноглазовка, Карасевка и Мироновка.

Соответствующее решение приняли на заседании Совета обороны области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Кроме того, в Калиново, Черноглазовке и Карасевке ввели обязательную принудительную эвакуацию семей с детьми.

«Всего подлежат перемещению 142 человека, среди них шесть детей и один маломобильный человек», — проинформировал Синегубов.

Он подчеркнул, что для эвакуированных уже подготовили все необходимые условия и логистику.

«Призываем жителей определенных населенных пунктов не медлить и эвакуироваться на более безопасные территории Харьковщины. Маршруты эвакуации отработаны совместно с правоохранителями, органами местного самоуправления и волонтерами. Люди получат полное сопровождение и всестороннюю помощь в транзитном центре», — заверил Синегубов.

Как сообщала МГ «Объектив», обязательную эвакуацию из поселка Золочев и еще шести сел (Писаревка, Гурьев, Лемещино, Малыжино, Мерло и Морозова Долина) Богодуховского района объявили 2 июня 2026 года. Решение принял Совет обороны области из-за ухудшения ситуации с безопасностью и систематических обстрелов.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 18 августа 2026 в 17:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Богодуховском районе расширили зону обязательной эвакуации. Ее объявили из четырех населенных пунктов: поселка Калиново, а также сел Черноглазовка, Карасевка и Мироновка.".