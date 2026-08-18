На півночі Харківщини розширили зону евакуації: дітей вивезуть примусово

У Богодухівському районі розширили зону обов’язкової евакуації. Її оголосили із чотирьох населених пунктів Золочівської громади: селища Калинове, а також сіл Чорноглазівка, Карасівка та Миронівка.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Крім того, у Калиновому, Чорноглазівці та Карасівці запровадили обов’язкову евакуацію родин із дітьми у примусовий спосіб.

“Загалом потребують переміщення 142 людини, серед них шість дітей та одна маломобільна особа”, — поінформував Синєгубов.

Він наголосив, що для евакуйованих вже підготували всі необхідні умови та логістику.

«Закликаємо жителів визначених населених пунктів не зволікати та евакуюватися до більш безпечних територій Харківщини. Маршрути евакуації відпрацьовані спільно з правоохоронцями, органами місцевого самоврядування та волонтерами. Люди отримають повний супровід і всебічну допомогу в транзитному центрі», – запевнив Синєгубов.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, обов’язкову евакуацію із селища Золочів та ще шести сіл (Писарівка, Гур’їв, Леміщине, Малижине, Мерло, Морозова Долина) Богодухівського району оголосили 2 червня 2026 року. Рішення ухвалила Рада оборони області через погіршення безпекової ситуації та систематичні обстріли.