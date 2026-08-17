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“Буде дуже важка зима”: чи дозволять таки мобільні АЗС, розповів Синєгубов

Економіка 17:56   17.08.2026
Олена Нагорна
“Буде дуже важка зима”: чи дозволять таки мобільні АЗС, розповів Синєгубов

Уряд відреагував на ініціативу Харківської ОВА та розробляє рішення щодо пом’якшення ліцензійних вимог для продажу пального з мобільних установок.

Це дозволить забезпечити пальним прифронтові громади у разі повторних атак РФ на стаціонарні станції, розповів в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Ми знаємо, що уряд розробляє вже відповідні рішення щодо ліцензійних вимог. Це не означає, що буде продаватися паливо одразу з бензовозів. Це зовсім не так. Є певні рішення, є мобільні установки, є спеціальні укриття для цього, тому що відпуск палива має бути перш за все безпечним. Ну і по-друге, це можливість довезти паливо там, де зруйнована вся логістика щодо його продажу. І щоб ми забезпечили саме прифронтові території, наше цивільне населення паливом. І є відповідні рішення для цього», – зазначив голова області.

Відео: національний телемарафон

Він запевнив, що зараз дефіциту чи проблем із заправкою автомобілів у регіоні немає.

«Ми чекаємо рішення уряду і одразу будемо його впроваджувати в життя…. Це рішення наперед — у нас буде дуже важка зима. І ми розуміємо, що ворог не буде зупинятися і буде далі бити по логістиці і по автозаправочних станціях», – додав начальник ХОВА.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», 4 серпня Синєгубов розповів журналістам, що ХОВА ініціювала перед урядом зміну ліцензійних вимог, щоб дозволити реалізацію пального з мобільних заправних комплексів у разі пошкодження чи руйнування стаціонарних станцій. Таке право пропонують надати виключно тим операторам, які вже мають чинні ліцензії на роздрібну торгівлю через стаціонарні АЗС. Умова ця спрямована на те, «щоб не допустити зловживань, перепродажу пального з каністр, як це було колись».

З початку року та станом на 4 серпня росіяни завдали 150 ударів по АЗС на Харківщині, 97 заправок було пошкоджено, у тому числі 40 – у Харкові.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2026 в 17:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уряд відреагував на ініціативу Харківської ОВА та розробляє рішення щодо пом’якшення ліцензійних вимог для продажу пального з мобільних установок.".