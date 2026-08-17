Пів сотні людей постраждали на Харківщині за тиждень: чим бив ворог

Упродовж минулого тижня ворожих ударів зазнали 75 населених пунктів області, зокрема місто Харків, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок обстрілів постраждали 50 людей, серед них – дитина. На жаль, одна людина загинула. Внаслідок вибуху невідомих пристроїв постраждали двоє людей», – розповів Синєгубов.

За його даними, за тиждень окупанти випустили на регіон: 16 ракет, п’ять РСЗВ, 31 КАБ, 26 БпЛА типу «Герань-2», чотири «ланцети», 17 «молний», 22 FPV-дрони, тип ще 335 безпілотників встановлюють.

Синєгубов зазначив, що суттєво постраждала цивільна інфраструктура Ізюмського району, де пошкоджено 65 приватних і шість багатоквартирних будинків, два навчальні заклади, дошкільний заклад, дві ферми, адмінбудівля, цивільне підприємство, магазин, складське приміщення, елеватор, господарча споруда, два гаражі, 12 автомобілів, трактор, мотоцикл, постраждала худоба.

Значні пошкодження — в Богодухівському районі: 13 приватних будинків, навчальний заклад, кафе, церква, медичний заклад, цивільне підприємство, вісім господарчих споруд, два складські приміщення, три автомобілі, зерноочисна машина, поле пшениці, 50 тонн зерна.

У Харкові ворог пошкодив 10 багатоквартирних і чотири приватні будинки, два гуртожитки, господарчу споруду, склад, адмінбудівлю, електромережі, чотири автомобілі.