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Полсотни человек пострадали на Харьковщине за неделю: чем бил враг

Общество 13:45   17.08.2026
Виктория Яковенко
Полсотни человек пострадали на Харьковщине за неделю: чем бил враг Фото: Олег Синегубов

В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись 75 населенных пунктов области, в том числе город Харьков, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрелов пострадали 50 человек, среди них – ребенок. К сожалению, один человек погиб. В результате взрыва неизвестных устройств пострадали два человека», — рассказал Синегубов.

По его данным, за неделю оккупанты выпустили на регион: 16 ракет, пять РСЗО, 31 КАБ, 26 БпЛА типа «Герань-2», четыре «Ланцета», 17 «Молний», 22 FPV-дрона, тип еще 335 беспилотников устанавливают.

Синегубов отметил, что существенно пострадала гражданская инфраструктура Изюмского района, где повреждено 65 частных и шесть многоквартирных домов, два учебных заведения, дошкольное учреждение, две фермы, админздание, гражданское предприятие, магазин, складское помещение, элеватор, хозяйственное сооружение, два гаража, 12 автомобилей.

Значительные повреждения — в Богодуховском районе: 13 частных домов, учебное заведение, кафе, церковь, медицинское учреждение, гражданское предприятие, восемь хозяйственных построек, два складских помещения, три автомобиля, зерноочистительная машина, поле пшеницы, 50 тонн зерна.

В Харькове враг повредил 10 многоквартирных и четыре частных дома, два общежития, хозяйственное сооружение, склад, админздание, электросети, четыре автомобиля.

обстрелы Харьковщины за неделю
Фото: Олег Синегубов
обстрелы Харьковщины за неделю
Фото: Олег Синегубов
обстрелы Харьковщины за неделю
Фото: Олег Синегубов
обстрелы Харьковщины за неделю
Фото: Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 17 августа 2026 в 13:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись 75 населенных пунктов области, в том числе город Харьков, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".