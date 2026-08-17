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«Будет очень тяжелая зима»: разрешат ли мобильные АЗС, рассказал Синегубов

Записано 17:56   17.08.2026
Елена Нагорная
«Будет очень тяжелая зима»: разрешат ли мобильные АЗС, рассказал Синегубов

Правительство отреагировало на инициативу Харьковской ОВА и разрабатывает решение по смягчению лицензионных требований для продажи топлива с мобильных установок.

Это позволит обеспечить топливом прифронтовые громады в случае повторных атак РФ на стационарные станции, рассказал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Мы знаем, что правительство уже разрабатывает соответствующие решения по лицензионным требованиям. Это не означает, что топливо будет продаваться сразу с бензовозов. Это совсем не так. Есть определенные решения, есть мобильные установки, есть специальные укрытия для этого, потому что отпуск топлива должен быть прежде всего безопасным. Ну и во-вторых, это возможность довезти топливо туда, где разрушена вся логистика по его продаже. И чтобы мы обеспечили именно прифронтовые территории, наше гражданское население топливом. И есть соответствующие решения для этого», — отметил глава области.

Видео: национальный телемарафон

Он заверил, что сейчас дефицита или проблем с заправкой автомобилей в регионе нет.

«Мы ждем решения правительства и сразу будем претворять его в жизнь…. Это решение на опережение — у нас будет очень тяжелая зима. И мы понимаем, что враг не остановится и будет дальше бить по логистике и по автозаправочным станциям», — добавил начальник ХОВА.

Как сообщала МГ «Объектив», 4 августа Синегубов рассказал журналистам, что ХОВА инициировала перед правительством изменение лицензионных требований, чтобы разрешить реализацию топлива с мобильных заправочных комплексов в случае повреждения или разрушения стационарных станций. Такое право предлагают предоставить исключительно тем операторам, у которых уже есть действующие лицензии на розничную торговлю через стационарные АЗС. Это условие направлено на то, «чтобы не допустить злоупотреблений, перепродажи топлива из канистр, как это было когда-то».

С начала года и по состоянию на 4 августа россияне нанесли 150 ударов по АЗС на Харьковщине, 97 заправок были повреждены, в том числе 40 — в Харькове.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 17 августа 2026 в 17:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правительство отреагировало на инициативу Харьковской ОВА и разрабатывает решение по смягчению лицензионных требований для продажи топлива с мобильных установок.".