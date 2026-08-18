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Терехов скликає сесію в Харкові: які питання розглянуть депутати

Суспільство 15:23   18.08.2026
Вікторія Яковенко
Терехов скликає сесію в Харкові: які питання розглянуть депутати

Завтра, 19 серпня, відбудеться сесія міськради. Відповідне розпорядження підписав мер Харкова Ігор Терехов.

За даними Харківської міськради, сесія розпочнеться о 15:00. Вже традиційно вона відбудеться онлайн.

На порядку денному – 17 питань та розділ «Різне».

На сесії депутати мають внести зміни до бюджету. Окремо вони планують звернутися до Кабміну та ВР щодо вдосконалення правового та бюджетного забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Крім цього, під час сесії планують затвердити програму “Молодь Харкова” на 2027-2031 роки. Також на порядку денному є й земельні питання.

повестка дня на сессию в Харькове

повестка дня на сессию в Харькове

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2026 в 15:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 19 серпня, відбудеться сесія міськради. Відповідне розпорядження підписав мер Харкова Ігор Терехов.".