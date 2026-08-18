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Чи потрібно змінювати у Харкові систему оповіщення: відповідь Терехова

Суспільство 12:44   18.08.2026
Вікторія Яковенко
Чи потрібно змінювати у Харкові систему оповіщення: відповідь Терехова Фото: Харківська міськрада

Змінювати систему оповіщення у Харкові наразі не потрібно, вважає мер Ігор Терехов. В етері нацмарафону він розповів про результати її роботи.

«Ми були першим містом, яке зробило Ситуаційний центр. Ми відокремили область від міста щодо повітряного оповіщення. Це дало серйозний і позитивний результат. Якщо ми будемо брати кількість повітряних тривог, які лунали за 1,5 року, якщо взяти в порівнянні з областю, практично на 5 місяців тривоги у Харкові лунали менше», – зазначив міський голова.

За його словами, таке рішення дало можливість зовсім по-іншому вибудовувати життя у місті.

«Сьогодні ми отримуємо від військових сигнали і одразу передаємо їх, і лунає тривога чи відбій. Сьогодні ця система функціонує, її змінювати зовсім не потрібно», – наголосив Терехов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2026 в 12:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Змінювати систему оповіщення у Харкові наразі не потрібно, вважає мер Ігор Терехов. В етері нацмарафону він розповів про результати її роботи.".