Последствия ударов дронов по АЗС в Харькове показали спасатели (фото, видео)

Днем враг дважды нанес удары FPV-дронами по Киевскому району Харькова, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

В результате первого попадания в дорогу пострадали три человека.

Через некоторое время россияне повторно атаковали дроном территорию автозаправочной станции. В результате попадания занялись легковой автомобиль и топливораздаточная колонка, также повреждено здание АЗС. К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших.

На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, Национальной полиции, бригады экстренной медицинской помощи и коммунальные службы города.

Напомним, сегодня, 3 июля армия РФ атаковала Харьков беспилотниками. Сначала около 12:00 вражеский FPV-дрон на оптоволокне (23-дюймовый) попал в многоэтажный жилой дом в Салтовском районе. Пострадавших в результате удара не было.

Затем оккупанты несколько раз атаковали Киевский район. Под удар попал автомобиль коммунальщиков, информировал мэр Игорь Терехов. Также вражеский дрон попал по АЗС. Там произошел пожар. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о трех пострадавших — 58-летний и 63-летний мужчины получили взрывные ранения, их госпитализировали. У 58-летней женщины острая реакция на стресс.