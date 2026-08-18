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Трассу перекрывали на Харьковщине после удара по Печенегам

Общество 16:29   18.08.2026
Виктория Яковенко
Трассу перекрывали на Харьковщине после удара по Печенегам Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Временно перекрывали движение на автодороге Т-21-11 Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук, сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Дополнено в 16:29. Движение на автодороге возобновили в 16:00, сообщили в областной Службе восстановления и развития инфраструктуры.

14:07. «В связи с обстрелом российскими войсками поселка Печенеги временно перекрыто движение для всех видов транспорта на автомобильной дороге общего пользования государственного значения Т-21-11 Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук. Для водителей организован объезд по схеме. Просим учитывать эту информацию при планировании маршрута и соблюдать требования безопасности», – говорится в сообщении.

О возобновлении движения обещают сообщить дополнительно.

Напомним, 18 августа около 09:40 начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об ударе по Печенегах на Харьковщине. Сразу же было известно о десяти погибших. Еще 18 людей – пострадали. Позже в эфире «Суспільне. Студія» он рассказал, что россияне выпустили «Бандероль» прямо по скоплению людей в поселке. В облпрокуратуре уточнили, что россияне выпустили две ракеты. Президент Владимир Зеленский отреагировал на этот обстрел, назвав российскую атаку «жестоким ударом».

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 18 августа 2026 в 16:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Временно перекрыли движение на автодороге Т-21-11 Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук, сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.".