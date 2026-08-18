Трассу перекрывали на Харьковщине после удара по Печенегам

Временно перекрывали движение на автодороге Т-21-11 Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук, сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Дополнено в 16:29. Движение на автодороге возобновили в 16:00, сообщили в областной Службе восстановления и развития инфраструктуры.

14:07. «В связи с обстрелом российскими войсками поселка Печенеги временно перекрыто движение для всех видов транспорта на автомобильной дороге общего пользования государственного значения Т-21-11 Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук. Для водителей организован объезд по схеме. Просим учитывать эту информацию при планировании маршрута и соблюдать требования безопасности», – говорится в сообщении.

О возобновлении движения обещают сообщить дополнительно.

Напомним, 18 августа около 09:40 начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об ударе по Печенегах на Харьковщине. Сразу же было известно о десяти погибших. Еще 18 людей – пострадали. Позже в эфире «Суспільне. Студія» он рассказал, что россияне выпустили «Бандероль» прямо по скоплению людей в поселке. В облпрокуратуре уточнили, что россияне выпустили две ракеты. Президент Владимир Зеленский отреагировал на этот обстрел, назвав российскую атаку «жестоким ударом».