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Трасу перекривали на Харківщині після удару по Печенігах

Суспільство 16:29   18.08.2026
Вікторія Яковенко
Трасу перекривали на Харківщині після удару по Печенігах Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Тимчасово перекривали рух на автодорозі Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук, повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Доповнено о 16:29. Рух на автодорозі відновили о 16:00, повідомили в обласній Службі відновлення та розвитку інфраструктури.

14:07. «У зв’язку з обстрілом російськими військами селища Печеніги тимчасово перекрито рух для всіх видів транспорту на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук. Для водіїв організовано об’їзд за схемою. Просимо враховувати цю інформацію під час планування маршруту та дотримуватися вимог безпеки», – йдеться у повідомленні.

Про відновлення руху обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, 18 серпня близько 09:40 начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про удар по Печенігах на Харківщині. Одразу ж було відомо про десятьох загиблих. Ще 18 людей – постраждали. Пізніше в етері «Суспільне. Студія» він розповів, що росіяни випустили «бандероль» просто по скупченню людей у ​​селищі. В облпрокуратурі уточнили, що росіяни випустили дві ракети. Президент Володимир Зеленський відреагував на цей обстріл, назвавши російську атаку “жорстоким ударом”.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2026 в 16:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тимчасово перекрили рух на автодорозі Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук, повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.".