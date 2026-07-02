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Дрон ударил по АЗС в Харькове, есть пострадавшие — Терехов

Происшествия 18:06   02.07.2026
Оксана Горун
Дрон ударил по АЗС в Харькове, есть пострадавшие — Терехов Фото иллюстративное/ Харьковский горсовет

В Харькове вечером 2 июля российский ударный дрон прилетел по заправке в Киевском районе.

Дополнено в 18:06. Популярный мониторинговый канал Харькова TLk News сообщил, что по АЗС на Салтовке ударил FPV-дрон на оптоволокне, который не фиксировался в момент пролета.

Дополнено в 17:57. «На данный момент известно о трех пострадавших, повреждено здание автозаправки и несколько авто», — сообщил Терехов. Среди пострадавших – семилетняя девочка, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

17:50. «Попадание вражеского дрона по АЗС в Киевском районе — на месте пожара, есть пострадавшие. Остальные детали выясняем», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Тревога из-за угрозы БпЛА в Харькове была с 17:17 по 17:23. Мониторинговые каналы информировали о залете в город FPV-дрона. По последним данным он летел в сторону ХАЗа, после чего пропал с радаров.

Напомним, днем 2 июля Игорь Терехов сообщил о попадании ударных БпЛА по многоэтажке и вблизи нее. Удары были в Салтовском и Киевском районах города.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2026 в 18:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вечером 2 июля российский ударный дрон прилетел по заправке в Киевском районе".