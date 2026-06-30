Более 30 FPV долетели до Харькова с начала года. Как уберечься от дронов

С начала года 735 FPV-дронов атаковали регион, непосредственно в Харькове зафиксировали 34 удара этих БпЛА, констатировал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільне. Студія».

В частности, 29 ударов произошло с 1 мая, говорит Токарь.

«Что показывает обострение ситуации безопасности и значительную активизацию применения врагом именно этого типа вооружения. В основном, эти удары фиксируются на Северной Салтовке, в Шевченковском районе, Алексеевке. В основном удары FPV-дронов приходятся на северные районы Харьковщины, где зона приближена к линии боевого столкновения. К примеру, только 29 июня мы зафиксировали пять ударов по авто гражданским. В каждом случае гражданские получили ранения», – отметили в полиции.

Токарь дал несколько советов как уберечься от атак FPV: