Понад 30 FPV долетіли до Харкова з початку року. Як вберегтися від дронів

З початку року 735 FPV-дронів атакували регіон, безпосередньо у Харкові зафіксували 34 удари цих БпЛА, констатував начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар в етері «Суспільне. Студія».

Зокрема, 29 ударів сталося з 1 травня, каже Токар.

«Що показує загострення безпекової ситуації та значну активізацію застосування ворогом саме цього типу озброєння. Здебільшого ці удари фіксуються на Північній Салтівці, у Шевченківському районі, Олексіївці. Здебільшого удари FPV-дронів припадають на північні райони Харківщини, де зона наближена до лінії бойового зіткнення. Наприклад, тільки 29 червня ми зафіксували п’ять ударів по авто цивільних. В кожному випадку цивільні отримали поранення», – зазначили у поліції.

Токар дав кілька порад як вберегтися від атак FPV: