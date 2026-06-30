Понад 30 FPV долетіли до Харкова з початку року. Як вберегтися від дронів
З початку року 735 FPV-дронів атакували регіон, безпосередньо у Харкові зафіксували 34 удари цих БпЛА, констатував начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар в етері «Суспільне. Студія».
Зокрема, 29 ударів сталося з 1 травня, каже Токар.
«Що показує загострення безпекової ситуації та значну активізацію застосування ворогом саме цього типу озброєння. Здебільшого ці удари фіксуються на Північній Салтівці, у Шевченківському районі, Олексіївці. Здебільшого удари FPV-дронів припадають на північні райони Харківщини, де зона наближена до лінії бойового зіткнення. Наприклад, тільки 29 червня ми зафіксували п’ять ударів по авто цивільних. В кожному випадку цивільні отримали поранення», – зазначили у поліції.
Токар дав кілька порад як вберегтися від атак FPV:
- Не намагайтеся втекти від FPV на авто, бо цей дрон летить зі швидкістю 150, можливо і більше, кілометрів.
- Якщо ви перебуваєте в авто, треба негайно його покинути, знайти прихисток. Це має бути якесь укриття, будіваля, яка не має вікон.
- Там потрібно знаходитись максимально довго, поки загроза не зникне.
- Без необхідності, особливо в тих населених пунктах, які наближені до лінії боєзіткнення, не виїжджати на авто. У поліції застерігають, що ворог б’є саме по транспортних засобах.