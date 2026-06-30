Live

«Трагічні події на трасі Харків-Суми»: дрони атакували вантажівку й маршрутку

Події 12:08   30.06.2026
Вікторія Яковенко
«Трагічні події на трасі Харків-Суми»: дрони атакували вантажівку й маршрутку Фото: Володимир Бєлий

«Надзвичайно важким випробуванням» стала минула доба для жителів Богодухівської громади, пише її очільник Володимир Бєлий. Внаслідок ударів РФ є загибла та постраждалі.

Бєлий констатує: ворог підступно б’є по критичній інфраструктурі, логістичних шляхах та цивільних об’єктах. Вранці 30 червня надійшло повідомлення про ураження ворогом залізничної інфраструктури.

«На жаль, маємо трагічні події на трасі Харків-Суми через атаки ворожих дронів. Один з ударів прийшовся по вантажівці нашого місцевого підприємства харчової промисловості. На щастя, водій живий, і це найголовніше. Проте інша атака – це абсолютне, невиправдане зло: удар по рейсовій маршрутці поблизу Губарівки. Є поранені, є загибла особа… Медики роблять усе можливе й неможливе, аби врятувати та стабілізувати постраждалих», – пише мер Богодухова.

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар в етері «Суспільне. Студія» уточнив, що окупанти атакували маршрутний автобус «Лебедин-Харків» БпЛА типу «Молния». За його словами, на момент удару в транспорті перебували 12 людей. Шість людей постраждали, одна жінка загинула.

Читайте також: Які райони Харкова вже варто затягнути антидроновими сітками – офіцер ППО

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Новини Харкова — головне 30 червня: четверо загиблих, 24 постраждалих
Новини Харкова — головне 30 червня: четверо загиблих, 24 постраждалих
30.06.2026, 12:11
Через заходи безпеки. На станції метро Харкова закрили кілька переходів
Через заходи безпеки. На станції метро Харкова закрили кілька переходів
30.06.2026, 10:27
Як захистити трасу Харків – Суми від російських БпЛА – думка офіцера ППО
Як захистити трасу Харків – Суми від російських БпЛА – думка офіцера ППО
30.06.2026, 10:58
Підозрюваного у вбивстві розшукує поліція у Харкові
Підозрюваного у вбивстві розшукує поліція у Харкові
30.06.2026, 11:36
Як сили ППО знищують «бандеролі», якими росіяни атакують Київ і Харків
Як сили ППО знищують «бандеролі», якими росіяни атакують Київ і Харків
30.06.2026, 09:57
Які райони Харкова вже варто затягнути антидроновими сітками – офіцер ППО
Які райони Харкова вже варто затягнути антидроновими сітками – офіцер ППО
30.06.2026, 11:51

Новини за темою:

29.06.2026
23-річна загибла внаслідок удару КАБа 29 червня була студенткою медунівера
29.06.2026
«Загубили» у декларації понад 22,3 млн грн: підозри депутатам на Харківщині
29.06.2026
Атакували FPV, реактивні «шахеди», удари по АЗС: Терехов про тиждень у Харкові
29.06.2026
Різноробочий хотів знищити важливе обладнання УЗ на Харківщині – СБУ
29.06.2026
Змушувала доньку зніматися у відео для дорослих: підозрюють матір з Харківщини


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Трагічні події на трасі Харків-Суми»: дрони атакували вантажівку й маршрутку», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2026 в 12:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Надзвичайно важким випробуванням» стала минула доба для жителів Богодухівської громади, пише її очільник Володимир Бєлий. Внаслідок ударів РФ є загибла та постраждалі.".