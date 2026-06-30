«Трагічні події на трасі Харків-Суми»: дрони атакували вантажівку й маршрутку

«Надзвичайно важким випробуванням» стала минула доба для жителів Богодухівської громади, пише її очільник Володимир Бєлий. Внаслідок ударів РФ є загибла та постраждалі.

Бєлий констатує: ворог підступно б’є по критичній інфраструктурі, логістичних шляхах та цивільних об’єктах. Вранці 30 червня надійшло повідомлення про ураження ворогом залізничної інфраструктури.

«На жаль, маємо трагічні події на трасі Харків-Суми через атаки ворожих дронів. Один з ударів прийшовся по вантажівці нашого місцевого підприємства харчової промисловості. На щастя, водій живий, і це найголовніше. Проте інша атака – це абсолютне, невиправдане зло: удар по рейсовій маршрутці поблизу Губарівки. Є поранені, є загибла особа… Медики роблять усе можливе й неможливе, аби врятувати та стабілізувати постраждалих», – пише мер Богодухова.

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар в етері «Суспільне. Студія» уточнив, що окупанти атакували маршрутний автобус «Лебедин-Харків» БпЛА типу «Молния». За його словами, на момент удару в транспорті перебували 12 людей. Шість людей постраждали, одна жінка загинула.