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Які райони Харкова вже варто затягнути антидроновими сітками – офіцер ППО

Суспільство 11:51   30.06.2026
Оксана Якушко
Які райони Харкова вже варто затягнути антидроновими сітками – офіцер ППО

Чому вже варто вкрити вулиці Північної Салтівки й Олексіївки антидроновими сітками, МГ «Об’єктив» розповів «Сайгон», заступник командира зенітного ракетно-артилерійського дивізіону «ARCUS» 13 бригади оперативного призначення «ХАРТІЯ».

Начальник ХОВА Олег Синєгубов пообіцяв затягнути антидроновими сітками ділянку кільцевої, що не була закрита раніше. Це зупинить FPV-дрони у тій ділянці та суттєво вплине на безпекову ситуацію навколо Харкова.

«Тому, що пілот російського БпЛА може не помітити ту ж сітку, і дрон просто заплутається у ній. Навіть якщо боєприпас розірветься у повітрі, транспорт отримає невеликі технічні пошкодження, а люди вціліють», – пояснює «Сайгон».

Не буде зайвим затягнути сітками й Північну Салтівку та частину Олексіївки, наближені до кільцевої, вважає офіцер ППО. Адже тунелі з сіточок досить непогано себе зарекомендували, а FPV-дрони останнім часом аж надто «полюбили» околиці Харкова.

Та й загалом мінімізувати удари по Харкову можливо, якщо постійно нарощувати засоби протидії та людський ресурс для відбиття атак. Але такий комплекс контрзаходів мають проробити військові разом із цивільними: ХОВА, місцевими громадами.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2026 в 11:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чому варто вкрити вулиці Північної Салтівки й Олексіївки антидроновими сітками, МГ Об’єктив розповів Сайгон, заступник командира зенітного ракетно-артилерійського дивізіону ARCUS.".