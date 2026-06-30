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Какие районы Харькова уже стоит затянуть антидроновыми сетками – офицер ПВО

Общество 11:51   30.06.2026
Оксана Якушко
Какие районы Харькова уже стоит затянуть антидроновыми сетками – офицер ПВО

Почему уже стоит укрыть улицы Северной Салтовки и Алексеевки антидроновыми сетками, МГ «Объектив» рассказал «Сайгон», заместитель командира зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона «ARCUS» 13 бригады оперативного назначения «ХАРТИЯ».

После смертельных атак по окружной начальник ХОВА Олег Синегубов пообещал затянуть антидроновыми сетками участок окружной, не закрытый ранее.

Это должно остановить FPV-дрон на том участке и существенно повлияет на ситуацию безопасности вокруг Харькова.

«Потому что пилот российского БПЛА может не заметить ту же сетку и дрон просто запутается в ней. Даже если боеприпас разорвется в воздухе, транспорт получит небольшие технические повреждения, а люди уцелеют», – объясняет «Сайгон».

Не будет лишним уже затянуть сетками и дороги на Северной Салтовке и часть Алексеевки, приближенные к окружной, считает офицер ПВО. Ведь тоннели из сеточек довольно неплохо себя зарекомендовали, а FPV-дроны в последнее время слишком «полюбили» окрестности Харькова.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2026 в 11:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почему стоит укрыть улицы Северной Салтовки и Алексеевки антидроновыми сетками, МГ «Объектив» рассказал «Сайгон», замкомандира зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона «ARCUS».".