Як захистити трасу Харків – Суми від російських БпЛА – думка офіцера ППО

Якщо українські захисники атакують бензовози в окупованому Криму та на Приазов’ї, то БпЛА РФ б’ють по цивільних автівках і автобусах на трасах.

Зокрема, росіяни намагаються перерізати атаками дронів магістраль Харків – Суми у Богодухівському районі.

Для FPV-дрона відстань надто велика. Тож противник застосовує комбіновані атаки, використовуючи БпЛА типу «Ланцет», каже «Сайгон», заступник командира зенітного ракетно-артилерійського дивізіону «ARCUS» 13 бригади оперативного призначення «ХАРТІЯ».

Але ситуацію з трасою Харків – Суми можливо взяти під контроль. Для цього потрібні комплексні заходи. І прикриття дороги антидроновими сітками буде не зайвим.

«Звичайна сітка може пошкодити крила дрону. І змінить траєкторію удару БпЛА, який розірветься десь поруч, але не на автівці. Хоча б із цього варто почати. А загалом для захисту траси потрібні ще РЕБ, дрони-перехоплювачі та мобільні вогневі групи – дуже великий комплекс заходів», – наголосив «Сайгон».