Як сили ППО знищують «бандеролі», якими росіяни атакують Київ і Харків

Росіяни активно застосовують «бандеролі» під час атак, і позиціонують цю крилату ракету як зброю, якій немає протидії.

«Бандероль» – це російський гібрид малогабаритної крилатої ракети та баражуючого боєприпасу. Небезпечний цей виріб через високу швидкість і нечутливість до РЕБ, зазначено в ТТХ крилатої ракети.

«На кожну дію є своя протидія. Ми над цим працюємо. Навіть ті ж самі «шахеди» були на початку дуже ефективною зброєю ураження нашої інфраструктури та цивільного населення. Але зараз ми навчилися з ними боротися. Так само і з «бандеролями». Кожен місяць ми проводимо аналітику, збори щодо цього боєприпасу – виявлення, ураження. По українських військових «бандеролі» також запускають, але більшість з них душить РЕБ – і вони падають у полях. Просто не всі «бандеролі» можна подавити, тому що противник міняє частоти. І якщо ми помічаємо, що наш РЕБ недієвий, то починаємо вже шукати причини, чому так сталося», – пояснив МГ «Об’єктив» «Сайгон», заступник командира зенітного ракетно-артилерійського дивізіону «ARCUS» 13 бригади оперативного призначення «ХАРТІЯ».