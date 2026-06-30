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Как силы ПВО уничтожают «бандероли», которыми россияне атакуют Киев и Харьков

Фронт 09:57   30.06.2026
Оксана Якушко
Как силы ПВО уничтожают «бандероли», которыми россияне атакуют Киев и Харьков Образец разведывательно-ударного беспилотника «Орион» на производстве в Москве Фото: Минобороны РФ

Россияне активно применяют «бандероли» во время атак, и позиционируют эту крылатую ракету как оружие, которому нет противодействия.

«Бандероль» – это российский гибрид малогабаритной крылатой ракеты и барражирующего боеприпаса. Опасно это изделие из-за высокой скорости и нечувствительности к РЭБ, указано в ТТХ крылатой ракеты.

«На каждое действие есть свое противодействие. Мы над этим работаем. Даже те же «шахеды» были вначале очень эффективным оружием поражения нашей инфраструктуры и гражданского населения. Но сейчас мы научились с ними бороться. Так же и с «бандеролями». Каждый месяц мы проводим аналитику, собрания по этому боеприпасу – обнаружение, поражение. По украинским военным «бандероли» тоже запускают, но большинство из них душит РЭБ – и они падают в полях. Просто не все «бандероли» можно подавить, потому что противник меняет частоты. И если мы замечаем, что наш РЭБ неэффективен, то уже начинаем искать причины, почему так произошло», — пояснил МГ «Объектив» «Сайгон», заместитель командира зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона «ARCUS» 13 бригады оперативного назначения «ХАРТИЯ».

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2026 в 09:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне активно применяют «бандероли» во время атак, и позиционируют эту крылатую ракету как оружие, которому нет противодействия.".