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Двох мартинів врятували у Харкові під час розбору завалів

Події 21:34   14.08.2026
Оксана Якушко
Двох мартинів врятували у Харкові під час розбору завалів

Двох птахів знайшли серед понівечених конструкцій і уламків, повідомляє ДСНС України в Харківській області.

Двох чайок-мартинів виявили рятувальники під час ліквідації наслідків російського обстрілу у Шевченківському районі Харкова.

Птахи перебували серед понівечених конструкцій, уламків та будівельного сміття і потребували допомоги. Рятувальники обережно дістали їх із небезпечної зони та передали для подальшої допомоги волонтерам громадської організації «Порятунок тварин Харків».

Чому водоплавні мартини обрали континентальний Харків, що привабило рідкісних сапсанів і чорних шулік, чому в Харкові мало співочих птахів і де можна побачити червонокнижних водоплавних, в інтерв’ю МГ «Об’єктив» розповів Станіслав Вітер, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Біосферного заповідника «Асканія-Нова».

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2026 в 21:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох птахів знайшли серед понівечених конструкцій і уламків, повідомляє ДСНС України в Харківській області.".