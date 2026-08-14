Двох мартинів врятували у Харкові під час розбору завалів

Двох птахів знайшли серед понівечених конструкцій і уламків, повідомляє ДСНС України в Харківській області.

Двох чайок-мартинів виявили рятувальники під час ліквідації наслідків російського обстрілу у Шевченківському районі Харкова.

Птахи перебували серед понівечених конструкцій, уламків та будівельного сміття і потребували допомоги. Рятувальники обережно дістали їх із небезпечної зони та передали для подальшої допомоги волонтерам громадської організації «Порятунок тварин Харків».

Чому водоплавні мартини обрали континентальний Харків, що привабило рідкісних сапсанів і чорних шулік, чому в Харкові мало співочих птахів і де можна побачити червонокнижних водоплавних, в інтерв’ю МГ «Об’єктив» розповів Станіслав Вітер, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Біосферного заповідника «Асканія-Нова».

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