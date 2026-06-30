«Трагические события на трассе Харьков-Сумы»: удары по грузовику и маршрутке

«Чрезвычайно тяжелым испытанием» стали прошлые сутки для жителей Богодуховской громады, пишет ее глава Владимир Белый. В результате ударов РФ есть погибшие и пострадавшие.

Белый констатирует: враг коварно бьет по критической инфраструктуре, логистическим путям и гражданским объектам. Утром 30 июня поступило сообщение о поражении врагом железнодорожной инфраструктуры.

«К сожалению, имеем трагические события на трассе Харьков-Сумы из-за атак вражеских дронов. Один из ударов пришелся по грузовику нашего местного предприятия пищевой промышленности. К счастью, водитель жив, и это самое главное. Однако другая атака – это абсолютное, неоправданное зло: удар по рейсовой маршрутке вблизи Губаревки. Есть раненые, есть погибшая… Медики делают все возможное и невозможное, чтобы спасти и стабилизировать пострадавших», — пишет мэр Богодухова.

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільне. Студія» уточнил, что оккупанты атаковали маршрутный автобус «Лебедин-Харьков» БпЛА типа «Молния». По его словам, на момент удара в транспорте находились 12 человек. Шесть человек пострадали, одна женщина погибла.