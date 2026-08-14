Вирок для матері й удар КАБами поблизу Олексіївки – підсумки 14 серпня

КАБами росіяни вдарили по торгівельному центру в близькому передмісті Харкова; суд виніс вирок 29-річній матері через загибель сина; СБУ виявила схему бронювання ухилянтів. «Об’єктив» нагадує головні новини 14 серпня.

4-річний син загинув, а життя доньки було під загрозою. У Харкові засудили до п’яти років в’язниці мати двох дітей. 29-річна жінка визнала свою провину. Трагедія, в якій розбиралися судді, сталася 7 травня на Ново-Баварському проспекті. Тоді з вікна на четвертому поверсі випав 4-річний хлопчик. Коли ж правоохоронці увійшли у квартиру, знайшли там ще й маленьку дівчинку, якій на той час не було і трьох років. У дитини були ознаки зневоднення. Матір малюків ростила їх одна. За інформацією Харківської обласної прокуратури, вона зранку пішла на підробіток і залишила дітей самих у зачиненій квартирі. Після трагедії жінку затримали неподалік будинку на вулиці. Дочку віддали до патронатної родини. Вирок суду для матері не завершив справу. У ній є ще одна підозрювана – очільниця районної служби у справах дітей. За даними слідства, вона роками ігнорувала сигнали про проблеми в цій родині та небезпеку для дітей. Наразі чиновницю відсторонили від посади. Їй інкримінують службову недбалість.

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КАБами вдарили росіяни по торговому центру в близькому передмісті Харкова – на території Малоданилівської громади. Голова громади Олександр Гололобов повідомив про пошкодження та пожежу на відкритій території. На місці обійшлося без поранених. У Харкові через цей «приліт» постраждала одна людина, пошкоджені більш як десять багатоповерхівок.

Речник ГУ Служби безпеки в Харківській області Владислав Абдула заявив, що підозрюваний у справі – директор одного з КП Чугуївського району. Підприємство має статус критично важливого, відповідно може бронювати окремих працівників. За версією слідства, директор фіктивно влаштував на роботу чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації. Їх оформили на посади машиністів з обслуговування систем водовідведення. Але на роботі ці «машиністи» не з’являлися. Їхню зарплату керівник забирав собі. Таким чином двоє військовозобов’язаних незаконно отримали відстрочку від мобілізації. Директору тепер загрожує вісім років позбавлення волі. Його нібито співробітників також планують притягнути до відповідальності.

За прогнозом синоптиків, уже в неділю, 16 серпня, стовпчики термометрів на Харківщині зупиняться біля позначки в +30 градусів. На наступному тижні буде до +32. Температур, що наближаються до +40, в прогнозі Гідрометцентру Харківської та Луганської областей немає. В області зберігається надзвичайна пожежна небезпека. У ХОВА жителів регіону закликали утримуватися від відвідування лісів і не розпалювати вогонь на відкритій території.

Вона актуальна до 30 серпня, попередив Харківський рибоохоронний патруль. Це пов’язано з періодом другої линьки, коли ці тварини малорухливі та максимально беззахисні. Порушення заборони на вилов тягне за собою штраф у 680 гривень. Також за кожного спійманого рака доведеться відшкодувати збитки в розмірі 3332 грн.

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