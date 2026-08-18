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Новости Харькова — главное 18 августа: удары по городу и области

Общество 07:48   18.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 18 августа: удары по городу и области

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:48

РФ ударила по Харькову сообщил мэр Игорь Терехов около 02:40

Как оказалось, удар пришелся по АЗС в Индустриальном районе. Известно, что враг выпустил по городу беспилотник. Информации о пострадавших нет.

Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал об обстреле Изюма. В результате российского обстрела пострадали пятеро людей, среди них – девятилетний мальчик, уточнил Синегубов. Всем им медики оказывают необходимую помощь.

«В городе повреждены пять частных домов. Профильные службы устраняют последствия атаки», – добавил начальник ХОВА.

Отметим, тревогу в Харькове объявили в 02:41 – уже после «прилета». Она продлилась около двух часов, до 04:47. Еще раз сирены прозвучали в 06:14, однако опасно было недолго – уже в 06:26 дали отбой. По состоянию на 07:20 в Харькове и области – без новых угроз.

Основной угрозой, по информации Воздушных сих ВСУ этой ночью были БпЛА и КАБы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 18 августа 2026 в 07:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".