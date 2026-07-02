БпЛА ударили по Харькову: что известно (дополнено)

В Харькове – «прилеты». Мэр Игорь Терехов сообщает о попадании ударных БпЛА по многоэтажке и вблизи нее.

Дополнено в 12:41. Еще одно попадание зафиксировали в Салтовском районе вблизи многоэтажки — без пострадавших и повреждений, сообщил мэр Игорь Терехов.

12:34. В многоэтажку влетел дрон в Киевском районе. По предварительной информации городского головы, пострадавших нет.

Отметим, в 11:31 в Харькове объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ писали о БпЛА, который летел курсом на Харьков.

Об опасности ВС ВСУ предупреждали харьковчан и в 12:19.

Напомним, в июне департамент чрезвычайных ситуаций зафиксировал 142 вражеских атаки на Харьков, сообщил мэр города Игорь Терехов. Он называет эту статистику критической. В результате ударов погибли 12 человек. Среди них – студентка медуниверситета, спасатели и работник профильного департамента. Еще 122 человека пострадали, в том числе 12 детей.