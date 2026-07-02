БпЛА вдарили по Харкову: що відомо (доповнено)

У Харкові – «приліт». Мер Ігор Терехов повідомляє про влучання ударних БпЛА по багатоповерхівці та поблизу неї.

Доповнено о 12:41. Ще одне влучання зафіксували у Салтівському районі поблизу багатоповерхівки – без постраждалих та пошкоджень, повідомив мер Ігор Терехов.

12:34. У багатоповерхівку влетів дрон у Київському районі. За попередньою інформацією міського голови, постраждалих немає.

Зазначимо, об 11:31 у Харкові оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ писали про БпЛА, що летів курсом на Харків.

Про небезпеку ПС ЗСУ попереджали харків’ян і о 12:19.

Нагадаємо, у червні департамент надзвичайних ситуацій зафіксував 142 ворожі атаки на Харків, повідомив мер міста Ігор Терехов. Він називає цю статистику критичною. Внаслідок ударів загинули 12 людей. Серед них – студентка медуніверситету, рятувальники та працівник профільного департаменту. Ще 122 людини постраждали, серед них 12 дітей.