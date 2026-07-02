Live

Двоє загиблих і 48 постраждалих, з них 5 дітей – як минула доба на Харківщині

Події 10:35   02.07.2026
Оксана Якушко
Двоє загиблих і 48 постраждалих, з них 5 дітей – як минула доба на Харківщині

Минулої доби росіяни завдали ударів по Харкову і 28 населеним пунктам області, повідомляє ХОВА.

Внаслідок обстрілів двоє людей загинули; постраждали 48 людей, зокрема 5 дітей.

У Харкові загинув 15-річний хлопець, постраждали 39 людей, серед них дівчатка 1 рік, 8 і 17 років та 16-річний хлопець;

у с. Вільшани Солоницівської громади зазнав поранень 13-річний хлопчик;

у с. Вище Солоне Борівської громади постраждали 53-річний чоловік і 63-річна жінка;

у с. Цапівка Золочівської громади постраждали двоє 48-річних жінок;

у с. Писарівка Золочівської громади зазнав поранень 46-річний чоловік;

у с. Козіївка Краснокутської громади постраждав 23-річний чоловік;

у м. Богодухів зазнав поранень 29-річний чоловік;

у с.Миколаївка Зачепилівської громади 38-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес;

у с. Івашки Золочівської громади загинула людина (дані уточнюють).

Росіяни атакували КАБом Основ’янський, Новобаварський та Київський, а також БпЛА – Слобідський райони Харкова.

Пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Харкові пошкоджені 38 приватних будинків, 5 господарчих споруд, 11 автомобілів, скління вікон 50 житлових будинків, склад;

▪️у Богодухівському районі пошкоджені автобус, приватний будинок, автомобіль (с. Максимівка), магазин, електромережі, 2 приватні будинки, автомобіль, господарчу споруду (с. Козіївка), багатоквартирний будинок, 2 господарчі споруди (с. Одноробівка), будівлю, кафе (м. Богодухів), автомобіль (с. Писарівка), будівлю ферми (с.Довжик), приватний будинок (с. Губарівка), 2 приватні будинки, 2 господарчі споруди (с. Клинова-Новоселівка);

▪️у Куп’янському районі пошкоджені приватний будинок, електромережі (с. Плоске), 2 приватні будинки (с. Шипувате, с. Підсереднє), приватний будинок, автомобіль (с. Зорянське);

▪️в Ізюмському районі пошкоджені електромережі (с. Щасливе), автомобіль (с. Піски-Радьківські), навчальний заклад (с. Липчанівка);

▪️у Харківському районі пошкоджені 2 будівлі (сел. Коротич), ангар, сільськогосподарську техніку (с. Кутузівка), 2 АЗС (с. Дворічний Кут, с. Вільшани).

Читайте також: 13 загиблих, 56 поранених, пожежі й “прильоти” – Київ після масованої атаки

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Новини Харкова — головне 2 липня: 2 загиблих, 48 поранених, удар по фермах
Новини Харкова — головне 2 липня: 2 загиблих, 48 поранених, удар по фермах
02.07.2026, 11:45
13 загиблих, 56 поранених, пожежі й “прильоти” – Київ після масованої атаки
13 загиблих, 56 поранених, пожежі й “прильоти” – Київ після масованої атаки
02.07.2026, 08:50
Сьогодні 2 липня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 2 липня 2026: яке свято та день в історії
02.07.2026, 06:00
10 телят вбили росіяни на Харківщині
10 телят вбили росіяни на Харківщині
02.07.2026, 08:30
У росіян гостра нестача палива у прифронтових районах Харківщини – ISW
У росіян гостра нестача палива у прифронтових районах Харківщини – ISW
02.07.2026, 08:20
Вибухи чутимуть мешканці Харківщини 2 липня: триває розмінування
Вибухи чутимуть мешканці Харківщини 2 липня: триває розмінування
02.07.2026, 09:30

Новини за темою:

02.07.2026
Вибухи чутимуть мешканці Харківщини 2 липня: триває розмінування
30.06.2026
БпЛА вдарив по Богодухову: вісім постраждалих, пошкоджені будинок і АЗС
30.06.2026
4 загиблих і 24 постраждалих, серед них діти – як минула доба на Харківщині
29.06.2026
Контузії та рани: троє мешканців Харківщини потрапили під удар FPV-дрона
29.06.2026
Десятки постраждалих та загиблі на Харківщині: підсумки доби від ХОВА


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Двоє загиблих і 48 постраждалих, з них 5 дітей – як минула доба на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2026 в 10:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби росіяни завдали ударів по Харкову і 28 населеним пунктам області, повідомляє ХОВА.".