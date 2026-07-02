Двоє загиблих і 48 постраждалих, з них 5 дітей – як минула доба на Харківщині

Минулої доби росіяни завдали ударів по Харкову і 28 населеним пунктам області, повідомляє ХОВА.

Внаслідок обстрілів двоє людей загинули; постраждали 48 людей, зокрема 5 дітей.

У Харкові загинув 15-річний хлопець, постраждали 39 людей, серед них дівчатка 1 рік, 8 і 17 років та 16-річний хлопець;

у с. Вільшани Солоницівської громади зазнав поранень 13-річний хлопчик;

у с. Вище Солоне Борівської громади постраждали 53-річний чоловік і 63-річна жінка;

у с. Цапівка Золочівської громади постраждали двоє 48-річних жінок;

у с. Писарівка Золочівської громади зазнав поранень 46-річний чоловік;

у с. Козіївка Краснокутської громади постраждав 23-річний чоловік;

у м. Богодухів зазнав поранень 29-річний чоловік;

у с.Миколаївка Зачепилівської громади 38-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес;

у с. Івашки Золочівської громади загинула людина (дані уточнюють).

Росіяни атакували КАБом Основ’янський, Новобаварський та Київський, а також БпЛА – Слобідський райони Харкова.

Пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Харкові пошкоджені 38 приватних будинків, 5 господарчих споруд, 11 автомобілів, скління вікон 50 житлових будинків, склад;

▪️у Богодухівському районі пошкоджені автобус, приватний будинок, автомобіль (с. Максимівка), магазин, електромережі, 2 приватні будинки, автомобіль, господарчу споруду (с. Козіївка), багатоквартирний будинок, 2 господарчі споруди (с. Одноробівка), будівлю, кафе (м. Богодухів), автомобіль (с. Писарівка), будівлю ферми (с.Довжик), приватний будинок (с. Губарівка), 2 приватні будинки, 2 господарчі споруди (с. Клинова-Новоселівка);

▪️у Куп’янському районі пошкоджені приватний будинок, електромережі (с. Плоске), 2 приватні будинки (с. Шипувате, с. Підсереднє), приватний будинок, автомобіль (с. Зорянське);

▪️в Ізюмському районі пошкоджені електромережі (с. Щасливе), автомобіль (с. Піски-Радьківські), навчальний заклад (с. Липчанівка);

▪️у Харківському районі пошкоджені 2 будівлі (сел. Коротич), ангар, сільськогосподарську техніку (с. Кутузівка), 2 АЗС (с. Дворічний Кут, с. Вільшани).