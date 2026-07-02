2 погибших, 48 пострадавших, из них 5 детей: как прошли сутки на Харьковщине
За прошедшие сутки россияне нанесли удары по Харькову и 28 населенным пунктам области, сообщает ХОВА.
В результате обстрелов два человека погибли; пострадали 48 человек, в том числе 5 детей.
В Харькове погиб 15-летний парень, пострадали 39 человек, в том числе девочки 1 год, 8 и 17 лет и 16-летний парень;
в с. Ольшаны Солоницевской громады получил ранения 13-летний мальчик;
в с. Выше Соленое Боровской громады пострадали 53-летний мужчина и 63-летняя женщина;
в с. Цаповка Золочевской громады пострадали две 48-летние женщины;
в с. Писаревка Золочевской громады получил ранения 46-летний мужчина;
в с. Козиевка Краснокутской громады пострадал 23-летний мужчина;
в г. Богодухов получил ранения 29-летний мужчина;
в с.Николаевка Зачепиловской громады у 38-летней женщины острая реакция на стресс;
в с. Ивашки Золочевской громады погиб человек (данные уточняют).
Россияне атаковали КАБ Основянский, Новобаварский и Киевский, а также БпЛА – Слободской районы Харькова.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
▪В Харькове повреждены 38 частных домов, 5 хозяйственных сооружений, 11 автомобилей, остекление окон 50 жилых домов, склад;
▪️в Богодуховском районе повреждены автобус, частный дом, автомобиль (с. Максимовка), магазин, электросети, 2 частных дома, автомобиль, хозяйственное сооружение (с. Козиевка), многоквартирный дом, 2 хозяйственные сооружения (с. Одноробовка), здание, кафе (г. Богодухов). (с.Довжик), частный дом (с. Губаровка), 2 частных дома, 2 хозяйственные постройки (с. Клинова-Новоселовка);
▪ В Купянском районе повреждены частный дом, электросети (с. Плоске), 2 частных дома (с. Шиповатое, с. Подсреднее), частный дом, автомобиль (с. Зорянское);
▪️в Изюмском районе повреждены электросети (с. Счастливое), автомобиль (с. Пески-Радьковские), учебное заведение (с. Липчановка);
▪ В Харьковском районе повреждены 2 здания (поселок Коротич), ангар, сельскохозяйственная техника (с. Кутузовка), 2 АЗС (с. Дворечный Угол, с. Ольшаны).