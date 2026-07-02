2 погибших, 48 пострадавших, из них 5 детей: как прошли сутки на Харьковщине

За прошедшие сутки россияне нанесли удары по Харькову и 28 населенным пунктам области, сообщает ХОВА.

В результате обстрелов два человека погибли; пострадали 48 человек, в том числе 5 детей.

В Харькове погиб 15-летний парень, пострадали 39 человек, в том числе девочки 1 год, 8 и 17 лет и 16-летний парень;

в с. Ольшаны Солоницевской громады получил ранения 13-летний мальчик;

в с. Выше Соленое Боровской громады пострадали 53-летний мужчина и 63-летняя женщина;

в с. Цаповка Золочевской громады пострадали две 48-летние женщины;

в с. Писаревка Золочевской громады получил ранения 46-летний мужчина;

в с. Козиевка Краснокутской громады пострадал 23-летний мужчина;

в г. Богодухов получил ранения 29-летний мужчина;

в с.Николаевка Зачепиловской громады у 38-летней женщины острая реакция на стресс;

в с. Ивашки Золочевской громады погиб человек (данные уточняют).

Россияне атаковали КАБ Основянский, Новобаварский и Киевский, а также БпЛА – Слободской районы Харькова.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

▪В Харькове повреждены 38 частных домов, 5 хозяйственных сооружений, 11 автомобилей, остекление окон 50 жилых домов, склад;

▪️в Богодуховском районе повреждены автобус, частный дом, автомобиль (с. Максимовка), магазин, электросети, 2 частных дома, автомобиль, хозяйственное сооружение (с. Козиевка), многоквартирный дом, 2 хозяйственные сооружения (с. Одноробовка), здание, кафе (г. Богодухов). (с.Довжик), частный дом (с. Губаровка), 2 частных дома, 2 хозяйственные постройки (с. Клинова-Новоселовка);

▪ В Купянском районе повреждены частный дом, электросети (с. Плоске), 2 частных дома (с. Шиповатое, с. Подсреднее), частный дом, автомобиль (с. Зорянское);

▪️в Изюмском районе повреждены электросети (с. Счастливое), автомобиль (с. Пески-Радьковские), учебное заведение (с. Липчановка);

▪ В Харьковском районе повреждены 2 здания (поселок Коротич), ангар, сельскохозяйственная техника (с. Кутузовка), 2 АЗС (с. Дворечный Угол, с. Ольшаны).