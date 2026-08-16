Без света были тысячи людей в Харькове: Терехов — о последствиях «прилетов»

Харьковский городской голова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил подробности о последствиях ударов по городу, которые произошли в течение недели.

«В минувший понедельник был обстрел энергетического объекта города Харькова. В результате чего у 23 тысяч абонентов было отключено электроснабжение, и потребовалось очень большое время, чтобы его возобновить. Но сейчас электроснабжение восстановлено для всех абонентов», — сказал мэр Харькова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Коммунальные службы Харькова уже закрыли выбитые окна в 11 многоэтажках на Алексеевке — дома пострадали из-за удара авиабомбами по ближайшему пригороду в пятницу.

«В пятницу был очень тяжелый обстрел. Он произошел четырьмя КАБами, которые попали по ближайшему пригороду города Харькова — в не работавший торговый центр, кстати. Но взрывная волна была такой силы, что было повреждено 11 многоэтажных жилых домов», — отметил Терехов.

Он подчеркнул, что хотя выходные в Харькове проходят «более-менее спокойно», жителям необходимо быть осторожными и прислушиваться к воздушным тревогам.