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Без світла були тисячі людей у ​​Харкові: Терехов – про наслідки “прильотів”

Записано 11:46   16.08.2026
Оксана Горун
Без світла були тисячі людей у ​​Харкові: Терехов – про наслідки “прильотів” Зображення створене ШІ

Харківський міський голова Ігор Терехов у етері нацмарафону повідомив подробиці щодо наслідків ударів по місту, які сталися протягом тижня.

“Минулого понеділка був обстріл енергетичного об’єкта міста Харкова. У результаті чого у 23 тисяч абонентів було відключено електропостачання, і знадобився дуже великий час, щоб його відновити. Але зараз електропостачання відновлено для всіх абонентів”, – сказав мер Харкова.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Комунальні служби Харкова вже закрили вибиті вікна в 11 багатоповерхівках на Олексіївці – будинки постраждали через удар авіабомбами по найближчому передмістю в п’ятницю.

“У п’ятницю був дуже важкий обстріл. Він відбувся чотирма КАБами, які влучили по найближчому передмістю міста Харкова – в торгівельний центр, який не працював, до речі. Але вибухова хвиля була такої сили, що було пошкоджено 11 багатоповерхових житлових будинків”, – зазначив Терехов.

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Він підкреслив, що хоча вихідні в Харкові проходять “більш-менш спокійно”, мешканцям необхідно бути обережними та прислухатися до повітряних тривог.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2026 в 11:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський міський голова Ігор Терехов у етері нацмарафону повідомив подробиці щодо наслідків ударів по місту, які сталися протягом тижня".