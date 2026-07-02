13 загиблих, 56 поранених, пожежі й “прильоти” – Київ після масованої атаки

Вночі 2 липня росіяни знову масовано били по Києву ракетами й БпЛА. Ушкодження будівель у 9 районах міста на 28 локаціях.

Доповнено о 08:50. 13 людей загинули, ще понад 30 – постраждали, повідомляє ДСНС України. Врятувати вдалося 34 людей



На місцях руйнування, спричинених російським ударом, у багатоповерхівці та приватних житлових будинках у Дарницькому районі тривають пошуково-рятувальні роботи.

До ліквідації наслідків атаки залучені маже 500 рятувальників та 96 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки ДСНС.

07:39

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у місті після обстрілу вже 10 загиблих.

У столиці виникли пожежі та руйнування цивільної інфраструктури та житлових будинків у кількох районах міста, повідомляла о 05:45 ДСНС України.

▪️Дарницький район: часткові руйнування житлових 5-поверхівки, 9-поверхівки, верхніх поверхів 16-поверхівки та приватних будинків.

▪️Шевченківський район: сталася пожежа спільної покрівлі 7-поверхового житлового будинку та будівлі готелю. За іншими адресами – руйнування 5-поверхівки, займання в житловій 5-поверхівці на площі 300 кв. м, а також в 3-поверховій нежитловій будівлі.

▪️Голосіївський район: пожежа на технічному поверсі 16-поверхівки.

▪️Печерський район: руйнування житлової 9-поверхівки, а також пожежа в межах 1 та 2 поверхів на площі 200 кв. м. Тут надзвичайники врятували людину.

▪️Оболонський район: пожежа на території складського майданчика, звідки до найближчого пожежного підрозділу люди принесли постраждалого: йому рятувальники надають першу домедичну допомогу.

▪️Святошинський район: пошкоджені 2 приватних житлових будинки.

▪️Деснянський район: пошкоджена житлова 9-поверхівка.