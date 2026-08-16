Трамваи изменят маршруты в Харькове в понедельник, 17 августа

Начиная с 17 августа, в течение трех дней с 09:00 до 17:00 не будут ездить трамваи по проспекту Байрона и улице Морозова, на участке от разворотного круга «Ул. Одесская» до ул. Мухачева.

В Департаменте строительства и путевого хозяйства мэрии, сообщили, что будут ремонтировать трамвайные пути. В это время изменятся маршруты трамваев №5 и №8. Они будут ездить до разворотного круга «Ул. Мухачева» (вместо Одесской).

На время, когда не будет трамваев, организуют движение автобуса №8 по маршруту: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова – ул. Мухачева.

Напомним, в Мерефянской громаде 19 августа с 09:00 не будет газа. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.