В Мерефянской громаде не будет газа: когда и где

В Харьковском филиале «Газсети» предупреждают, что в Мерефянской громаде 19 августа с 09:00 не будет газа. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.

Это касается абонентов, которые проживают в городе Мерефа:

ул. Днепровская, нечетная сторона, с домов 255 по 281

ул. Заборянская

ул. Лозовская

ул. Михайлина Игоря

пер. Михайлина Игоря

Сикорского Игоря

ул. Юрченко Александра

А также жителей поселка Селекционного и поселка Утковка.

«Просим наших клиентов к указанному времени самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами и, в дальнейшем, допустить представителей Харьковского филиала «Газсети» в свои дома для безопасного восстановления газоснабжения», – добавили газовщики.

Возобновить подачу голубого топлива планируют уже 20 августа с 09:00.