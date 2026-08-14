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В Мерефянской громаде не будет газа: когда и где

Общество 09:29   14.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Мерефянской громаде не будет газа: когда и где

В Харьковском филиале «Газсети» предупреждают, что в Мерефянской громаде 19 августа с 09:00 не будет газа. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.

Это касается абонентов, которые проживают в городе Мерефа:

  • ул. Днепровская, нечетная сторона, с домов 255 по 281
  • ул. Заборянская
  • ул. Лозовская
  • ул. Михайлина Игоря
  • пер. Михайлина Игоря
  • Сикорского Игоря
  • ул. Юрченко Александра

А также жителей поселка Селекционного и поселка Утковка.

«Просим наших клиентов к указанному времени самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами и, в дальнейшем, допустить представителей Харьковского филиала «Газсети» в свои дома для безопасного восстановления газоснабжения», – добавили газовщики.

Возобновить подачу голубого топлива планируют уже 20 августа с 09:00.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 14 августа 2026 в 09:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском филиале «Газсети» предупреждают, что в Мерефянской громаде 19 августа с 09:00 не будет газа. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.".