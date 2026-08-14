В Мерефянской громаде не будет газа: когда и где
В Харьковском филиале «Газсети» предупреждают, что в Мерефянской громаде 19 августа с 09:00 не будет газа. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.
Это касается абонентов, которые проживают в городе Мерефа:
- ул. Днепровская, нечетная сторона, с домов 255 по 281
- ул. Заборянская
- ул. Лозовская
- ул. Михайлина Игоря
- пер. Михайлина Игоря
- Сикорского Игоря
- ул. Юрченко Александра
А также жителей поселка Селекционного и поселка Утковка.
«Просим наших клиентов к указанному времени самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами и, в дальнейшем, допустить представителей Харьковского филиала «Газсети» в свои дома для безопасного восстановления газоснабжения», – добавили газовщики.
Возобновить подачу голубого топлива планируют уже 20 августа с 09:00.