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142 удара по Харькову за июнь: вернулись КАБы и активизировались FPV – Терехов

Общество 12:15   02.07.2026
Виктория Яковенко
142 удара по Харькову за июнь: вернулись КАБы и активизировались FPV – Терехов Фото: Игорь Терехов

В июне департамент чрезвычайных ситуаций зафиксировал 142 вражеские атака на Харьков, сообщил мэр города Игорь Терехов. Он называет эту статистику критической.

«Каждый день от атак страдали все районы города. Мы также фиксируем изменение тактики агрессора: в июне возобновились сбросы КАБ и существенно активизировались FPV-дроны», — констатирует городской голова.

Согласно статистике мэра, в первый месяц лета по городу «прилетели» 86 «Шахедов», были и реактивные, 12 FPV-дронов, семь ракет «Искандер-М» и БпЛА типа «Молния», пять КАБов. Также атаковали БпЛА «Италмас» и РСЗО «Торнадо-С».

В результате ударов погибли 12 человек. Среди них – студентка медуниверситета, спасатели и работник профильного департамента.

Еще 122 человека пострадали, в том числе 12 детей.

«Агрессор системно и цинично уничтожает гражданскую инфраструктуру. Были повреждены многоэтажки и частный сектор, учебные заведения, коммунальные предприятия, офисы, производства, железнодорожные узлы, почтовые терминалы и заправки. Убытки получили бизнес разного масштаба — и небольшие кофейни, и крупные торговые сети. Агрессор бил даже по Харьковскому художественному музею», — отметил Терехов.

Он отдельно поблагодарил силы ПВО и мобильные огневые группы.

Кроме того, мэр в очередной раз призвал харьковчан относиться к тревогам максимально ответственно.

«Слышите сигнал – направляйтесь к укрытию. Следите за официальными сообщениями, ведь наши предупреждения о вероятности вражеских атак всегда обоснованы фактами», – обратился городской голова.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2026 в 12:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В июне департамент чрезвычайных ситуаций зафиксировал 142 вражеские атака на Харьков, сообщил мэр города Игорь Терехов. Он называет эту статистику критической.".