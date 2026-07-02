Дрон вдарив АЗС у Харкові, є постраждалі – Терехов

У Харкові ввечері 2 липня російський ударний дрон прилетів по заправці в Київському районі.

Доповнено о 18:06. Популярний моніторинговий канал Харкова TLk News повідомив, що по АЗС на Салтівці вдарив FPV-дрон на оптоволокні, який не фіксувався в момент прольоту.

Доповнено о 17:57. “На дану хвилину відомо про трьох постраждалих, пошкоджено будівлю автозаправки та кілька авто”, – повідомив Терехов. Серед постраждалих – семирічна дівчинка, відзначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

17:50. “Влучання ворожого дрону по АЗС у Київському районі – на місці пожежа, є постраждалі. Решту деталей зʼясовуємо”, – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Тривога через загрозу БпЛА в Харкові була з 17:17 по 17:23. Моніторингові канали інформували про заліт у місто FPV-дрона. За останніми даними, він летів у бік ХАЗа, після чого зник з радарів.

Нагадаємо, вдень 2 липня Ігор Терехов повідомив про влучання ударних БпЛА по багатоповерхівці та поблизу неї. Удари були в Салтівському та Київському районах міста.