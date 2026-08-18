Під Харковом накрили підпільну друкарню: серед учасників – іноземці (відео)

Перед судом постануть троє спільників, які облаштували у селищі Коротич Харківського району високотехнологічну друкарню та виробляли підроблені марки акцизного податку у промислових масштабах.

Схему розгорнули місцевий мешканець та двоє братів – громадян Туреччини, повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, у двох приватних будинках вони встановили професійне поліграфічне обладнання, тисковий прес і пристрої для відтиску голограм, налагодивши повний цикл виробництва — від підготовки форм до фасування готової продукції. Продавали фальшивки покупцям «з рук у руки».

У липні 2025 року під час обшуків правоохоронці вилучили понад 5,8 мільйона підроблених марок акцизу, десятки рулонів з голограмами та промислову техніку. Завдана державному бюджету шкода перевищує 1,8 мільйона гривень.

Прокурори направили обвинувальний акт стосовно трьох фігурантів до суду за ч. 3 ст. 199 ККУ (виготовлення, зберігання та збут підроблених марок акцизного податку в особливо великому розмірі, вчинене за попередньою змовою). Зловмисникам загрожує від 8 до 12 років тюрми з конфіскацією майна.