СОУ знищили вже понад 51% нафтопереробних потужностей у РФ

У Міністерстві оборони України поінформували про успішне знищення нафтопереробних потужностей у РФ. Так, згідно з даними, більше як половина НПЗ та інших подібних об’єктів уже виведені з ладу. При цьому, у 2026 році виробництво та закупівлю ударних далекобійних дронів Україна збільшила майже втричі.

«Розвідка, аналітики Генерального штабу та Міністерства оборони оцінили наслідки нещодавніх далекобійних ударів Сил безпеки та оборони. Більше половини потужностей ворога виведено з ладу. Це результат ретельно продуманих, планомірних та системних дій, направлених на знекровлення російської воєнної машини та знищення її воєнно-економічного потенціалу», – сказав Міністр оборони України Євгеній Хмара.

Він пояснив, що результати таких ударів не завжди видно відразу. Вони мають накопичувальний ефект і згодом дають необхідний результат. Також у повідомленні нагадали, що відносно нещодавно СОУ атакували Московський, Ярославський, КИНЕФ, Усть-Луга, Пермський, Ільський, Саратовський, Сизранський та інші нафтопереробні заводи. І зупинятись на цьому не збираються. У планах лише нарощування обстрілів.

«51% уражених нафтопереробних потужностей – суттєвий удар по економіці ворога, по його здатності здійснювати агресію та забезпечувати угруповання своїх військ. Наші deep strikes продовжують переносити війну на територію росії”», – додав Хмара.

Зважаючи на це, в Міноборони роблять акцент на виробництві саме далекобійних ударних дронів, щоб атакувати НПЗ та інші цілі у віддалених регіонах РФ.