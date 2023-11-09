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Робочі пішли воювати: чи є броня на харківських заводах – відповідь ЦЗ

Економіка 12:14   09.11.2023
Олена Нагорна
Оксана Горун
Робочі пішли воювати: чи є броня на харківських заводах – відповідь ЦЗ

У Харкові – гострий дефіцит фахівців робітничих спеціальностей. В обласному центрі зайнятості це пояснюють комплексом причин, у тому числі тим, що робочі мобілізувалися в Сили оборони.

“Багато підприємств у Харкові працює. При цьому багато хлопців пішли на війну, захищати Україну. А те, що на робітничу спеціальність не потрібно вчитися, як хтось вважає, – то це неправда. Вона потребує спеціалізованих вмінь і навичок. Таким чином у нас сьогодні відбувається нестача саме робітничих спеціальностей, тому що на них треба навчатися“, – пояснює директор Харківського обласного центру зайнятості Олександр Котуков.

При цьому, за його словами, зараз підприємства Харківської області (як промислові, так і комунальні) мають можливість забронювати особливо цінних співробітників і не залишитися без підготовлених кадрів.

“Ці підприємства, представлені сьогодні у нас на ярмарку (ярмарок вакансій 9 листопада проходить у метро Харкова – Ред.), у нас є інформація, що вони бронюють своїх працівників. Вони як підприємства критичної інфраструктури своїх працівників бронюють. Таких підприємств у Харкові дуже багато “, – стверджує Котуков.

Крім обставин, що пов’язані з повномасштабним вторгненням РФ, дефіцит робочих у Харкові викликаний тенденціями, які були характерні й для мирного часу.

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“У нас тривалий час робітничі спеціальності не мали попиту на ринку праці. У нас багато училищ зупинили свою роботу, тому у нас не було підготовки на ці спеціальності. Зараз за короткий час підготувати операторів верстатів із програмним керуванням, токарів, слюсарів високих розрядів – це дуже важко”, – каже начальник центру зайнятості.

Наразі розв’язати питання намагаються за допомогою Центру профтехосвіти при Службі зайнятості. Роботу центру зараз запускають, у планах – спільно з роботодавцями організувати навчання та стажування, щоб задовольнити запит на кваліфікованих робітників.

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2023 в 12:14;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові – гострий дефіцит фахівців робітничих спеціальностей. В обласному центрі зайнятості це пояснюють комплексом причин, у тому числі тим, що робочі мобілізувалися в Сили оборони".