У Харкові пропонують роботу: щомісяця вакансій стає більше (фото)

9 листопада у Харкові проходить ярмарок вакансій – для безпеки його “спустили” під землю – у метро. На заході представили 1300 вакансій – здебільшого у сфері виробництва та комунального господарства. Але це не всі варіанти працевлаштування, які доступні в області.

“Якщо три місяці тому у нас було півтори тисячі вакансій, то сьогодні є нові. І ця тенденція така, що кожного місяця кількість вакансій зростає. Тобто у нас відкриваються нові підприємства, створюються нові робочі місця, відкриваються бізнеси. Візьму, наприклад, програму мікрогрантів, для розвитку власної справи. На сьогодні 150 рішень прийнято про відкриття власного бізнесу та підтримку такого бізнесу. За умовами програми це в середньому щонайменше два робочі місця. Таким чином, тільки за останні там декілька місяців було створено 300 робочих місць. І ця тенденція продовжується“, – розповів під час відкриття ярмарку вакансій “Незламний. Робота є!” директор Харківського обласного центру зайнятості Олександр Котуков.

Як передає кореспондент МГ “Об’єктив”, на ярмарку досить багато відвідувачів. Роботодавці представили 1300 вакансій із наявних “в портфелі” центру зайнятості близько 2000. Акцент робили на комунальних та виробничих підприємствах, обравши вакансії, що мають найбільший попит. При цьому роботу харків’янам пропонують і представники приватного бізнесу.

Так, на ярмарку свої пропозиції претендентам представили:

АТ “Укрпошта”

ТОВ ХФП “Здоров’я народу”

ТОВ ФК “Здоров’я”

КП “Тролейбусне депо №3”

ФОП Симакова М. В.

ФОП Беленська О. І.

ТОВ “Дебант Україна”

ПФ “Гамма – 55”

ХАЛО ТРАСТ

СП “ЦУПР” районної філії “Південна залізниця” АТ “УЗ”

АТ “Світло шахтаря”

КП “Харківблагоустрій”

КП “Харківський метрополітен”

КП “Комплекс з вивозу побутових відходів”

КСП “Харківміськліфт”

КП “Шляхрембуд”

КП “Салтівське трамвайне депо”

ХОГО “Асоціація приватних роботодавців”

КП “Тролейбусне депо №2”

Більшість вакансій, які зараз є у регіоні, зосереджені в Харкові. В області на одну вакансію може бути від шести до 14 безробітних. Це в центрі зайнятості пояснюють природними причинами: наслідками окупації та обстрілів, а також – мінування полів, адже багато підприємств у районах – аграрні.

“Багато полів заміновані й потребують розмінування. По периметру йдуть бойові дії. Вовчанськ, Куп’янськ, Дворічна… Там не можна зараз вести свій бізнес і не можна вирощувати. Тому в нас така ситуація в області”, — пояснив Котуков.