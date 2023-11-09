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В Харькове предлагают работу: каждый месяц вакансий становится больше (фото)

Общество 11:06   09.11.2023
Елена Нагорная
Оксана Горун
В Харькове предлагают работу: каждый месяц вакансий становится больше (фото) Фото: Елена Нагорная

9 ноября в Харькове проходит ярмарка вакансий — для безопасности ее «спустили» под землю — в метро. На мероприятии представили 1300 вакансий — в основном в сфере производства и коммунального хозяйства. Но это не все варианты трудоустройства, доступные в области.

«Если три месяца тому назад у нас было 1500 вакансий, то сегодня есть новые. И эта тенденция такова, что каждый месяц количество вакансий растет. То есть, у нас открываются новые предприятия, создаются новые рабочие места, открываются бизнесы. Возьму, например, программу по микрогрантам, для развития собственного дела. На сегодняшний день 150 решений принято об открытии собственного бизнеса и поддержке такого бизнеса. По условиям программы это в среднем, по меньшей мере, два рабочих места. Таким образом, только за последние несколько месяцев было создано 300 рабочих мест. И эта тенденция продолжается», — рассказал во время открытия ярмарки вакансий  «Незламний. Робота є!» директор Харьковского областного центра занятости Александр Котуков.

Как передает с места корреспондент МГ «Объектив», на ярмарке достаточно много посетителей. Работодатели представили 1300 вакансий из имеющихся «в портфеле» центра занятости порядка 2000. Акцент делали на коммунальных и производственных предприятиях, выбрав наиболее востребованные вакансии. При этом работу харьковчанам предлагают и представители частного бизнеса.

Ярмарка вакансий в метро Харькова 2
Фото: Елена Нагорная

Так, на ярмарке свои предложения соискателям представили:

АО «Укрпочта»
ООО ХФП «Здоровье народа»
ООО ФК «Здоровье»
КП «Троллейбусное депо №3»
ФЛП Беленская О. И.
ФЛП Симакова М.В.
ООО «Дебант Украина»
ЧФ «Гамма — 55»
ХАЛО ТРАСТ
СП «ЦУПР» районного филиала «ЮЖД» АО «Укрзалізниця»
АО «Свет шахтера»
КП «Харьковблагоустройство»
КП «Харьковский метрополитен»
КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов»
КСП «Харьковгорлифт»
КП «Дорремстрой»
КП «Салтовское трамвайное депо»
ХОГО «Ассоциация частных работодателей»
КП «Троллейбусное депо №2»

Большинство вакансий, которые сейчас есть в регионе, сосредоточены в Харькове. В области на одну вакансию может приходиться от шести до 14 безработных. Это в центре занятости объясняют естественными причинами: последствиями оккупации и обстрелов, а также — минирования полей, ведь многие предприятия в районах — аграрные.

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«Многие поля заминированы и требуют разминирования. По периметру идут боевые действия. Волчанск, Купянск, Двурченая… Там нельзя сейчас вести свой бизнес и нельзя что-либо выращивать. Поэтому у нас такая ситуация в области», — пояснил Котуков.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 11:06;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 ноября в Харькове проходит ярмарка вакансий — для безопасности ее «спустили» под землю — в метро. На мероприятии представили 1300 вакансий — в основном в сфере производства и коммунального хозяйства. Но это не все варианты трудоустройства, доступные в области".