«Работа есть» — в метро Харькова завтра проведут ярмарку вакансий
Решить вопрос своего трудоустройства можно будет с 10:00 до 13:00 9 ноября в вестибюле станции метро «Площадь Конституции».
Ярмарку вакансий «Незламний. Робота є!» анонсировала Ассоциация частных работодателей Харьковской области.
«На ярмарке вы можете ознакомиться с актуальными вакансиями, встретиться с несколькими работодателями. Такие личные встречи с представителями компании позволяют узнать больше о культуре компании и произвести положительное впечатление», — прокомментировали на странице ассоциации в facebook.
Работодатели Харьковщины отмечают: даже если человек не подходит на существующую вакансию, он сможет оставить свое резюме и контакты, чтобы получить вовремя сведения о последующих предложениях трудоустройства.
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Кроме того, во время ярмарки будут консультировать желающих открыть или развить свой бизнес с помощью проекта «єРобота».
Организатор ярмарки — Харьковская областная служба занятости при поддержке «Ассоциации частных работодателей».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакансии, метро, работа, ярмарка вакансий;
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 10:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Решить вопрос своего трудоустройства можно будет с 10:00 до 13:00 9 ноября в вестибюле станции метро «Площадь Конституции»".