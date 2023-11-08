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«Работа есть» — в метро Харькова завтра проведут ярмарку вакансий

Общество 10:59   08.11.2023
Оксана Горун
«Работа есть» — в метро Харькова завтра проведут ярмарку вакансий

Решить вопрос своего трудоустройства можно будет с 10:00 до 13:00 9 ноября в вестибюле станции метро «Площадь Конституции».

Ярмарку вакансий «Незламний. Робота є!» анонсировала Ассоциация частных работодателей Харьковской области.

«На ярмарке вы можете ознакомиться с актуальными вакансиями, встретиться с несколькими работодателями. Такие личные встречи с представителями компании позволяют узнать больше о культуре компании и произвести положительное впечатление», — прокомментировали на странице ассоциации в facebook.

Работодатели Харьковщины отмечают: даже если человек не подходит на существующую вакансию, он сможет оставить свое резюме и контакты, чтобы получить вовремя сведения о последующих предложениях трудоустройства.

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Кроме того, во время ярмарки будут консультировать желающих открыть или развить свой бизнес с помощью проекта «єРобота».

Организатор ярмарки — Харьковская областная служба занятости при поддержке «Ассоциации частных работодателей».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 10:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Решить вопрос своего трудоустройства можно будет с 10:00 до 13:00 9 ноября в вестибюле станции метро «Площадь Конституции»".