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“Робота є” – в метро Харкова завтра проведуть ярмарок вакансій

Суспільство 10:59   08.11.2023
Оксана Горун
“Робота є” – в метро Харкова завтра проведуть ярмарок вакансій

Розв’язати питання свого працевлаштування можна буде з 10:00 до 13:00 9 листопада у вестибюлі станції метро “Площа Конституції”.

Ярмарок вакансій “Незламний. Робота є!” анонсувала Асоціація приватних роботодавців Харківської області.

“На ярмарку ви зможете ознайомитися з актуальними вакансіями, зустрітися з кількома роботодавцями. Такі особисті зустрічі з представниками компанії дозволяє дізнатися більше про культуру компанії та справити позитивне враження”, – прокоментували на сторінці асоціації у фейсбуці.

Роботодавці Харківщини зазначають: навіть якщо людина не підходить на вакансію, що існує, вона зможе залишити своє резюме та контакти, щоб отримати вчасно відомості про подальші пропозиції щодо працевлаштування.

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Крім того, під час ярмарку консультуватимуть охочих відкрити чи розвинути свій бізнес за допомогою проєкту “єРобота”.

Організатор ярмарку – Харківська обласна служба зайнятості за підтримки “Асоціації приватних роботодавців”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2023 в 10:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розв’язати питання свого працевлаштування можна буде з 10:00 до 13:00 9 листопада у вестибюлі станції метро “Площа Конституції”".