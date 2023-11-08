“Робота є” – в метро Харкова завтра проведуть ярмарок вакансій

Розв’язати питання свого працевлаштування можна буде з 10:00 до 13:00 9 листопада у вестибюлі станції метро “Площа Конституції”.

Ярмарок вакансій “Незламний. Робота є!” анонсувала Асоціація приватних роботодавців Харківської області.

“На ярмарку ви зможете ознайомитися з актуальними вакансіями, зустрітися з кількома роботодавцями. Такі особисті зустрічі з представниками компанії дозволяє дізнатися більше про культуру компанії та справити позитивне враження”, – прокоментували на сторінці асоціації у фейсбуці.

Роботодавці Харківщини зазначають: навіть якщо людина не підходить на вакансію, що існує, вона зможе залишити своє резюме та контакти, щоб отримати вчасно відомості про подальші пропозиції щодо працевлаштування.

Крім того, під час ярмарку консультуватимуть охочих відкрити чи розвинути свій бізнес за допомогою проєкту “єРобота”.

Організатор ярмарку – Харківська обласна служба зайнятості за підтримки “Асоціації приватних роботодавців”.