В Харкові КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» запрошує на роботу

У рамках ярмарку вакансій Харківського обласного центру зайнятості, який відбудеться 9 листопада, КП «КВПВ» подало пропозиції щодо працевлаштування працівників за різними спеціальностями та запросило на роботу.

Підприємство запрошує охочих на вакансії водіїв автотранспортних засобів з вивезення побутових відходів, самоскидів з краном-маніпулятором, телескопічного навантажувача та трактора.

Серед вимог до кандидатів:

– досвід безаварійної роботи на аналогічній техніці;

– знання технічних особливостей автотехніки;

– наявність водійських категорій С для водіїв автотранспортних засобів з вивезення побутових відходів та самоскида з краном-маніпулятором, посвідчення тракториста-машиніста категорії А1, А2 та/або водія автонавантажувача (5, 6 розряди) для водія навантажувача, а також категорії тракториста-машиніста А1, А2 для тракториста.

«Ми зацікавлені в залученні досвідчених водіїв з навичками управління складною великогабаритною спецтехнікою, які розуміють соціальну значущість своєї роботи», – зазначив директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко.

Співробітникам гарантують офіційне працевлаштування, гідну оплату праці, гнучкий графік роботи, сприятливу атмосферу в колективі, пільги на послуги ЖКГ. Іногороднім надається безкоштовне житло.

Детальнішу інформацію можна дізнатися за тел.: (057) 760-72-77.